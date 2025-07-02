Сперцян о чемпионстве «Краснодара»: «Заранее решил, что понесу кубок Галицкому. У него тоже был шок, думаю. Мы все осознаем чуть позже»
Эдуард Сперцян рассказал об эмоциях Сергея Галицкого от чемпионства «Краснодара».
«Краснодар» стал чемпионом России по итогам прошедшего розыгрыша, набрав 67 очков в 30 турах. После получения трофея Сперцян передал его владельцу и основателю клуба и поднял кубок вместе с ним.
– Я заранее решил, что понесу кубок Сергею Николаевичу в случае победы.
– Какими были его эмоции?
– Он радовался. У него, думаю, тоже было шоковое состояние. Мы все осознаем это чуть позже.
– Наворачивались ли у него слезы?
– Конечно! – сказал капитан «Краснодара».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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