Жена Смолова о Краснодаре: «Точно не мой город. Федя уезжал на неделю на игры, без него очень тоскливо – вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь это ощущается иначе»
«Почти подошла к концу первая часть нашего пребывания в Краснодаре. Уже 6 числа мы с мелкой поедем в Москву, а Федя приедет девятого после игры с «Локомотивом».
Краснодар – абсолютно точно не мой город, но я искала и ищу удовольствие в мелочах. Нашла для себя хобби: рынок и супермаркет, где я брожу по прилавкам и планирую, что приготовить. Собственно, из этого вылилось новое направление моего блога – кулинария.
Последние две недели тяжеловато. Федя уезжал на неделю на игры, и без него было очень тоскливо. Вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь ощущается это как-то иначе. Интенсивнее.
Я уже очень жду, когда мы поедем обратно, а вернемся, кстати, только в конце марта, так что будет уже солнышко», – написала супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
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