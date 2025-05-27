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  • Жена Смолова о переезде в Краснодар: «Действовала в интересах семьи. Нашла точки заземления – рынок, готовка, тихий гедонизм. С поездками с ребенком по 15 часов 2 раза в месяц справлялась»
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Жена Смолова о переезде в Краснодар: «Действовала в интересах семьи. Нашла точки заземления – рынок, готовка, тихий гедонизм. С поездками с ребенком по 15 часов 2 раза в месяц справлялась»

Жена Федора Смолова поделилась впечатлениями от жизни в Краснодаре.

Ранее «Краснодар» объявил об уходе 35-летнего нападающего.

«Краснодар, спасибо!❤️ Теперь уже могу рассказать, мы окончательно вернулись домой. У Феди закончился контракт с «Краснодаром», и продления не будет. Что будет дальше, сказать не могу, потому что мы сами не знаем. Все решится этим летом.

Переезд сплотил нашу семью. Многие спрашивали, зачем я переехала. Было бы странно, если почти сразу после свадьбы и рождения ребенка при первом дискомфорте я сделала бы так, как мне удобно.

Я действовала в интересах нашей семьи. Если бы ситуация была зеркальная, и мой муж отказался со мной куда-то переезжать, то я бы очень сильно обиделась. Думаю, если бы я не переехала, то в будущем это смогло послужить почвой для сильного семейного кризиса. Кризисы неизбежны, и важно, как пара их решает, но такие моменты очень важны, чтобы помнить, зачем вы друг другу идете навстречу.

Я нашла точки заземления в Краснодаре, и вы все их прекрасно видели. Рынок, готовка и тихий гедонизм приносили радость. Много проводила времени в семье и успела познакомиться с классными девочками. В очередной раз поняла, что с бытовыми трудностями справляюсь, пусть это неисправная сантехника или поездки с ребенком по 15 часов 2 раза в месяц.

По Москве безумно скучала, потому что это мой дом. Но «Кубанский вестник» теперь точно останется в моем сердце🌾», – написала Карина Истомина в телеграм-канале.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72109 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
logoФедор Смолов
Карина Истомина
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