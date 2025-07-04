Жена Смолова о Краснодаре: «Тяжело адаптироваться в новом месте. Нашла много классных занятий: готовка, рынок. Сейчас в Москве ищу рынок, чтобы купить свежих овощей»

Жена Федора Смолова рассказала, какие занятия нашла в Краснодаре.

Ранее «Краснодар » объявил об уходе 35-летнего нападающего.

«Понятно, что в новом месте всегда тяжело адаптироваться. Это не камень в огород Краснодара. Я нашла там много классных занятий: готовка, рынок.

Вот сейчас ищу какой-нибудь рынок в Москве, чтобы съездить и купить свежих овощей», – сказала Карина Истомина .

Жена Смолова о переезде в Краснодар: «Действовала в интересах семьи. Нашла точки заземления – рынок, готовка, тихий гедонизм. С поездками с ребенком по 15 часов 2 раза в месяц справлялась»

Жена Смолова о Краснодаре: «Точно не мой город. Федя уезжал на неделю на игры, без него очень тоскливо – вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь это ощущается иначе»

Жена Смолова о питании: «В Москве почти перестала есть овощи, фрукты и зелень – на вкус все как трава. В Краснодаре ем три раза в день салаты со спелыми овощами, перешла от капучино на американо без сахара»