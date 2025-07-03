Александр Мостовой про 75 000 рублей штрафа Андрею Мостовому: «А как иначе? Ситуация с кричалкой – безумие. Но я не сторонник увеличения штрафов, они и так везде растут, одни запреты кругом»
Александр Мостовой поддержал решение оштрафовать Андрея Мостового на 75 000 руб.
– Штрафовать обязательно должны были. Ну а как иначе? Послезавтра кто-нибудь возьмет и еще что-то скажет, так ведь нельзя делать.
Одно дело – когда на поле переполняют эмоции, если с трибун спровоцируют, например. А тут абсолютно спокойная обстановка, и ты приходишь на трибуны, начинаешь что-то кричать. При чем здесь другой клуб, его болельщики?
Эта ситуация с кричалкой – это безумие какое-то. Самое интересное, что он сам извинился через пару недель. Правильно сделал, но иначе и быть не могло.
– Стоило ли увеличить штраф за такое деяние?
– Я не сторонник того, чтобы увеличивать штрафы. У нас и так они везде увеличиваются, одни запреты кругом, это не всегда хорошо, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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