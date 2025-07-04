Карраскаль близок к переходу во «Фламенго» из «Динамо». Клубы договорились о способе оплаты (Вене Казагранде)
«Динамо» и «Фламенго» договорились о способе оплаты за трансфер Хорхе Карраскаля.
Ранее появилась информация, что бразильский клуб согласовал трансфер футболиста из «Динамо» за 12+2 млн евро.
По данным журналиста Вене Казагранде, «Фламенго» достиг договоренности с московским клубом по форме оплаты: трансфер будет оплачен в три этапа.
Сейчас «Динамо» ожидает от бразильцев банковских гарантий. Сделка близка к успешному завершению, а сам полузащитник готов вылететь в Рио-де-Жанейро.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Вене Казагранде в X
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