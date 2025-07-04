Карраскаль близок к переходу во «Фламенго» из «Динамо». Клубы договорились о способе оплаты (Вене Казагранде)

«Динамо» и «Фламенго» договорились о способе оплаты за трансфер Хорхе Карраскаля.

Ранее появилась информация , что бразильский клуб согласовал трансфер футболиста из «Динамо » за 12+2 млн евро.

По данным журналиста Вене Казагранде, «Фламенго » достиг договоренности с московским клубом по форме оплаты: трансфер будет оплачен в три этапа.

Сейчас «Динамо» ожидает от бразильцев банковских гарантий. Сделка близка к успешному завершению, а сам полузащитник готов вылететь в Рио-де-Жанейро.