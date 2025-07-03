Терехин о Карраскале: «Его нужно продавать. Хорхе – проблемный футболист, он не подошел «Динамо». Карпин разберется с этим в ближайшее время, думаю»
Олег Терехин отреагировал на возможный переход Хорхе Карраскаля во «Фламенго».
Ранее появилась информация, что бразильский клуб согласовал трансфер футболиста из «Динамо» за 12+2 млн евро. Однако агент полузащитника назвал такую перспективу нереальной.
«Конечно, нужно его продавать. В Бразилии пишут, что «Динамо» может получить за Карраскаля 12 млн евро? Тогда даже думать не нужно.
Хорхе – проблемный футболист, это все знают. Не подошел он нашей команде, это очевидно. На сборы не приехал, чем показал свое отношение к клубу.
Думаю, что Карпин разберется с вопросом по Карраскалю в самое ближайшее время. Его необходимо продать этим летом», – сказал бывший форвард «Динамо».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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