«Зенит» может предложить 15 млн евро за форварда «Фламенго» Педро Абреу (Пабло Руа)

Нападающий «Фламенго» может перейти в «Зенит».

Российский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего Педро Абреу, сообщает журналист Пабло Руа.

«Зенит » может предложить 15 миллионов евро за бразильского футболиста.

Также отмечается, что интерес к игроку проявляет «Монтеррей ».

В этом сезоне Педро Абреу провел 17 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 3 передачи. На клубном чемпионате мира футболист сыграл три матча.