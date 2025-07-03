«Зенит» может предложить 15 млн евро за форварда «Фламенго» Педро Абреу (Пабло Руа)
Нападающий «Фламенго» может перейти в «Зенит».
Российский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего Педро Абреу, сообщает журналист Пабло Руа.
«Зенит» может предложить 15 миллионов евро за бразильского футболиста.
Также отмечается, что интерес к игроку проявляет «Монтеррей».
В этом сезоне Педро Абреу провел 17 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 3 передачи. На клубном чемпионате мира футболист сыграл три матча.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Пабло Руа
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