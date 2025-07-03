«Фламенго» ждет одобрения от банка после перевода денег от «Зенита» за Жерсона. Трансфер завершат после получения гарантий (Coluna do Fla)
Трансфер Жерсона Сантоса в «Зенит» задерживается.
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга перевел «Фламенго» 25 млн евро отступных за полузащитника во вторник утром.
По информации Coluna do Fla, «Фламенго» по-прежнему ждет одобрения операции со стороны банка. Задержка связана с санкциями в отношении российских банков. Сделка будет завершена лишь после получения бразильским клубом финансовых гарантий.
Сообщается, что Жерсон ожидает решения «Фламенго» позже на этой неделе, чтобы вылететь в Россию и присоединиться к «Зениту».
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Опубликовала: Анна Сунцова
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