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Адвокат владельца «Торпедо» об РПЛ: «Оснований для исключения команды нет и быть не может. Натягивание совы на глобус – это не функция РФС. Презумпцию невинности никто не отменял»

Адвокат владельца «Торпедо» не видит оснований для исключения команды из РПЛ.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

По итогам сезона‑2024/25 «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и напрямую вышло в Мир РПЛ. Сообщилось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

«Оснований для исключения команды нет и не может быть. «Натягивание совы» на глобус – это не функция РФС.

Со своей стороны мы готовы предоставить убедительные доказательства РФС, что нарушений у ФК «Торпедо» не было и не могло быть. Нужно прекратить спекуляции на эту тему.

«Торпедо» играет в РПЛ, тут нечего обсуждать. Презумпцию невинности никто не отменял, а действия судьи Перезвы, по моему мнению, выглядят как провокация», – сказал адвокат Леонида Соболева Андрей Алешкин.

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Адвокат владельца «Торпедо»: «Судья Перезва говорит, что Соболев ничего ему не предлагал. Скородумов трижды пытался его подкупить, он не соглашался и не отказывался – интересная позиция»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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