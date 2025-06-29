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Адвокат владельца «Торпедо»: «Судья Перезва говорит, что Соболев ничего ему не предлагал. Скородумов трижды пытался его подкупить, он не соглашался и не отказывался – интересная позиция»

Адвокат владельца «Торпедо» указал на несостыковки в показаниях Максима Перезвы.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

Сообщалось, что «Торпедо» могут отстранить от участия в Мир РПЛ.

«Дело» Леонида Соболева. Я уже говорил, что в допросе судьи Максима Перезвы есть некоторые вещи, которые лично для меня являются нелогичными. Как, например, его показания о том, что второй обвиняемый, Скородумов, якобы предлагал ему три раза деньги за судейство в пользу «Торпедо», на что господин Перезва не соглашался и не отказывался – интересная позиция свидетеля обвинения.

За несколько дней до матча «Торпедо» – «Урал» Валерий Скородумов якобы предлагал судье З млн рублей за победу и по 0,5 млн за каждый назначенный пенальти в ворота соперника «Торпедо». Судья Перезва опять, по его словам, отвечает уклончиво. И вот тут наступает самое интересное: 21 апреля вышеуказанный матч закончился счетом 1:1. А что делает судья? Перезва ошибочно – или неошибочно – не назначает пенальти в ворота «Урала», с которым играла команда «Торпедо». Московская команда лишается важнейших трех очков, получая ничтожное одно очко.

Далее, как выяснилось, Скородумов направляет заявление с жалобой в Экспертно-судейскую комиссию РФС о совершенной ошибке со стороны Перезвы в данном матче. Таких друзей – за свисток и в музей… Экспертной комиссией было признано, что судья совершил ошибку, не назначив пенальти в пользу «Торпедо».

Но самое удивительное, что и после этого, по словам Перезвы, Скородумов обращается к нему с попыткой подкупа – правда, предлагает уже меньшую сумму, чем за прошлый матч. На что судья вновь не отвечает ни отказом, ни согласием. При этом Перезва сообщает в своих показаниях, что мой подзащитный Леонид Соболев никогда ничего не предлагал и не встречался с ним по этому поводу.

Узнать правду – моя вторая главная задача в этом процессе. Первая – это, безусловно, освобождение и снятие всех обвинений с Соболева», – сказал адвокат Александр Добровинский.

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

Судья, которого пыталось подкупить «Торпедо» – кто он?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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