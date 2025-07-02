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Номер Перезвы нашли в базе данных нелегальной БК. Ранее судья сообщил на допросе, что руководство «Торпедо» пыталось дать ему взятку

Данные судьи Максима Перезвы нашли в базе данных нелегальной букмекерской компании.

«Номер Перезвы был зарегистрирован в нелегальной конторе в октябре 2024. Отмечается, что после регистрации арбитр отсудил 7 матчей ФНЛ, среди которых были 3 домашние игры «Торпедо» и 3 матча «Арсенала».

При этом свое заявление на руководство «Торпедо» Перезва написал после того, как базы букмекеров были слиты в интернет и попали к сотрудникам РФС», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Sport Baza.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

Согласно показаниям Перезвы, за несколько дней до матча «Торпедо» – «Урал» Скородумов якобы предлагал судье 3 млн рублей за победу и по 500 тысяч рублей за каждый назначенный пенальти в ворота соперника.

В ноябре 2024 года хакеры опубликовали базу данных офшорной букмекерской компании 1win, в которой насчитывается порядка 100 миллионов пользователей.

Пожизненный бан Писарского за ставку на свой матч – насколько велик шанс? Что известно о скандале

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Матч ТВ»
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