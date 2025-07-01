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  • Адвокат владельца «Торпедо»: «В допросе Перезвы есть нелогичные вещи, якобы ему трижды предлагали деньги. Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала», и якобы к нему снова обратились с попыткой подкупа»
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Адвокат владельца «Торпедо»: «В допросе Перезвы есть нелогичные вещи, якобы ему трижды предлагали деньги. Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала», и якобы к нему снова обратились с попыткой подкупа»

Адвокат владельца «Торпедо» указал на нелогичность в показаниях Максима Перезвы.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

Согласно показаниям Перезвы, за несколько дней до матча «Торпедо» – «Урал» Скородумов якобы предлагал судье 3 млн рублей за победу и по 500 тысяч рублей за каждый назначенный пенальти в ворота соперника.

«В допросе судьи Максима Перезвы есть некоторые вещи, которые лично для меня являются нелогичными. Как, например, его показания о том, что второй обвиняемый, Скородумов, якобы предлагал ему три раза деньги за судейство в пользу «Торпедо», на что Перезва не соглашался и не отказывался.

И вот тут наступает самое интересное: 21 апреля вышеуказанный матч закончился счетом 1:1. А что делает судья? Перезва ошибочно, или неошибочно, не назначает пенальти в ворота «Урала», – рассказал адвокат Александр Добровинский.

После этого Скородумов направил жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС. Комиссия подтвердила, что Перезва ошибся, не назначив пенальти в пользу «Торпедо», уточнил Добровинский.

«Самое удивительное, что и после этого, по словам Перезвы, Скородумов обращается к нему с попыткой подкупа, правда, предлагает уже меньшую сумму, чем за прошлый матч. На что судья вновь не отвечает ни отказом, ни согласием. При этом Перезва сообщает в своих показаниях, что мой подзащитный Леонид Соболев никогда ничего не предлагал и не встречался с ним по этому поводу», – заявил адвокат.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Известия»
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