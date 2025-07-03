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«Убрать «Торпедо» — все равно что разрезать живого человека». Олимпийская чемпионка Лидия Иванова обратилась к РФС

Лидия Иванова выступила в поддержку «Торпедо».

Ранее стало известно, что в отношении владельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 команда заняла 2-е место в Первой лиге и напрямую вышла в Мир РПЛ.

«Хочу обратиться к руководству РФС, где я многих знаю. Я понимаю, что ничего не значу, но я человек из спорта, двукратная олимпийская чемпионка и понимаю, как трудно добиваться побед. 

Пожалуйста, не спешите принять неправильное решение. Нельзя! Убрать «Торпедо» — все равно что разрезать живого человека. Подумайте очень хорошо. Нельзя допустить, чтобы слово «Торпедо» из футбольного мира исчезло. Слишком много вложено труда, мастерства, профессионализма, любви и денег в клуб. И люди от команды получали положительные эмоции.

Попомните, «Торпедо» звучало и будет звучать. Молодежь не исчезает у нас в стране. Она всегда готова принять эстафету и биться до конца. А такие имена, как Стрельцов, Иванов и Воронин, очень звучные в мировом футболе.

Как можно из супа убрать один из главных ингредиентов? То же самое — российский футбол без «Торпедо». Категорически нельзя потерять такой клуб!» — сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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