Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Клуб финансово стабилен. Своевременно предоставили все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»

В «Торпедо» заявили об отсутствии финансовых проблем.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» по запросу РФС своевременно предоставил все необходимые документы, подтверждающие выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в МИР РПЛ в сезоне-2025/2026.

Необходимо отдельно подчеркнуть, что наш клуб финансово стабилен и не испытывает никаких материальных проблем», – говорится в заявлении генерального директора «Торпедо» Сергея Синяева.

Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.