Генсек РФС о жеребьевке Кубка: «Если кто-то хочет смотреть 3 часа, как гримируют амбассадоров, у нас секретов нет. Будем звук в этот момент исключать»

Максим Митрофанов высказался о том, что жеребьевку Кубка России показали в записи.

– Мы понимаем, как делать соревнования интересными, какие их части становятся коммерчески привлекательными, какие – нет. Была гипотеза, что жеребьевка — это отдельный коммерческий продукт. Она не подтвердилась.

- Соответственно, вы отвергаете претензии, что не было полной трансляции жеребьевки, что не присутствовали на ней представители клубов?

– Технически вся жеребьевка абсолютно прозрачна. Амбассадоры турнира, представители РФС на ней присутствовали. Полная запись жеребьевки имеется, я не очень понял подобной реакции , но с руководством «Динамо » мы обсудили вопрос, с Гафиным (председатель совета директоров клуба — Спортс”) пообщались, какого-то недопонимания у нас нет.

Может быть, на будущие периоды фактическую, техническую съемку параллельно куда-то выкладывать будем. Если кто-то хочет сидеть три часа, смотреть, как подгримировывают амбассадоров и так далее, то у нас никаких секретов нет. Будем звук в этот момент исключать, – сказал генеральный секретарь РФС.