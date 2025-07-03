Генсек РФС о жеребьевке Кубка: «Если кто-то хочет смотреть 3 часа, как гримируют амбассадоров, у нас секретов нет. Будем звук в этот момент исключать»
– Мы понимаем, как делать соревнования интересными, какие их части становятся коммерчески привлекательными, какие – нет. Была гипотеза, что жеребьевка — это отдельный коммерческий продукт. Она не подтвердилась.
- Соответственно, вы отвергаете претензии, что не было полной трансляции жеребьевки, что не присутствовали на ней представители клубов?
– Технически вся жеребьевка абсолютно прозрачна. Амбассадоры турнира, представители РФС на ней присутствовали. Полная запись жеребьевки имеется, я не очень понял подобной реакции, но с руководством «Динамо» мы обсудили вопрос, с Гафиным (председатель совета директоров клуба — Спортс”) пообщались, какого-то недопонимания у нас нет.
Может быть, на будущие периоды фактическую, техническую съемку параллельно куда-то выкладывать будем. Если кто-то хочет сидеть три часа, смотреть, как подгримировывают амбассадоров и так далее, то у нас никаких секретов нет. Будем звук в этот момент исключать, – сказал генеральный секретарь РФС.