  • Смолов о возможном завершении карьеры: «Ближе к зиме буду понимать, скучаю ли по футболу или осталась недосказанность»
9

Смолов о возможном завершении карьеры: «Ближе к зиме буду понимать, скучаю ли по футболу или осталась недосказанность»

Федор Смолов рассказал, когда примет решение о завершении карьеры.

– Ты еще не объявлял о завершении карьеры. Будешь ли ты продолжать играть в футбол?

– Сложный вопрос. Думаю, ближе к зиме я точно буду понимать. Должно пройти время – я окончательно пойму, скучаю ли я по футболу и осталась ли какая-то недосказанность. Зимой будет окончательное решение объявлено, – сказал 35-летний форвард.

