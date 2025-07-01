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Генсек РФС о жалобах на жеребьевку Кубка: «В выходной люди отдыхают, а чья‑то пресс-служба создала эксцесс. Сама процедура не вызывает интереса, представители клубов на нее не ходят»

Генсек РФС высказался о недовольстве жеребьевкой Кубка России.

Ранее московское «Динамо» сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки Фонбет Кубка России. Сообщалось, что она была показана в записи и в ней не приняли участие представители клубов. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты

«Ранее проводилась немного другая жеребьевка. Впервые в этом году мы проводили ее сразу одну на весь турнир, все этапы соревнования вплоть до финального матча.

Жеребьевка проводилась не в течение 20 минут, а с учетом грима, смен декораций и всего остального. Коллеги провели в студии около трех часов.

С учетом предыдущих лет мы поняли, что жеребьевка не вызывает как такового интереса, представители клубов на нее не ходят. Техническая запись имеется. Более того, она в варианте очищенной от перерыва. Специально сняли, чтобы была нарезка для новостных сюжетов и чтобы можно было это использовать в течение сезона.

Мы будем считать, что в выходной день люди отдыхают, а чья‑то пресс-служба создала эксцесс.

По мере необходимости будет показываться. Клубы не просили запись жеребьевки», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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