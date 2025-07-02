Гендиректор «Динамо» о словах генсека РФС про жеребьевку Кубка: «Могу только согласиться – эксцесс был допущен. Не знаю, кто там у них отдыхал, пусть сами разбираются»
Ранее московское «Динамо» сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки Фонбет Кубка России. Сообщалось, что она была показана в записи и в ней не приняли участие представители клубов. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты.
Максим Митрофанов прокомментировал это так: «В выходной люди отдыхают, а чья‑то пресс-служба создала эксцесс. Сама процедура не вызывает интереса, представители клубов на нее не ходят».
«С Максимом Львовичем могу только согласиться - эксцесс с жеребьевкой, действительно, был допущен, такого еще никогда не было.
Ну и очевидно, что под отдыхающей он имел в виду явно не нашу пресс-службу. Поскольку наша пресс-служба вместе с руководством, тренерским штабом и вами, журналистами – спасибо, кстати, вам за это - в это время была на масштабной пресс-конференции Братского кубка возле «ВТБ Арены».
Вряд ли ему об этом не доложили. Кто там у них отдыхал, не знаю, пусть сами разбираются», – сказал Павел Пивоваров.