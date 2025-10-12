Ташуев о работе тренером: «Есть разговоры с клубами РПЛ, стран Ближнего зарубежья и с одной сборной. Готов начать в этом году»

Сергей Ташуев высказался о своем будущем.

«Я сейчас готов работать тренером. Намерений хватает. Посмотрим, как будет, ждем, разговоры есть. С клубами РПЛ, стран Ближнего зарубежья, также с одной сборной. Я готов начать работу в этом году», – сказал экс-тренер ряда клубов Мир РПЛ.

Последним клубом 66-летнего Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае.