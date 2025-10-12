Защитник «Акрона» и Боливии Роча об игре с Россией: «Исторический матч для нас. Мы должны выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА»
Йомар Роча назвал игру Боливии против сборной России историческим событием.
Команды впервые встретятся в BetBoom товарищеском матче 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве.
«Для нас это исторический матч. Мы понимаем, что он может помочь нам расти как команде.
Это будет сложная игра, но мы должны ее выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА», – заявил защитник сборной Боливии и «Акрона».
Боливия занимает 78‑е место в рейтинге ФИФА, российская сборная располагается на 35‑й строчке.
Как вам дерби?24616 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости