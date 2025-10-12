  • Спортс
  Защитник «Акрона» и Боливии Роча об игре с Россией: «Исторический матч для нас. Мы должны выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА»
3

Защитник «Акрона» и Боливии Роча об игре с Россией: «Исторический матч для нас. Мы должны выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА»

Йомар Роча назвал игру Боливии против сборной России историческим событием.

Команды впервые встретятся в BetBoom товарищеском матче 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве. 

«Для нас это исторический матч. Мы понимаем, что он может помочь нам расти как команде.

Это будет сложная игра, но мы должны ее выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА», – заявил защитник сборной Боливии и «Акрона».

Боливия занимает 78‑е место в рейтинге ФИФА, российская сборная располагается на 35‑й строчке.

