  • «Милан» рассматривает на замену Меньяну Судзуки из «Пармы» и Атуболу из «Фрайбурга», интересующего «Интер» (GdS)
«Милан» рассматривает на замену Меньяну Судзуки из «Пармы» и Атуболу из «Фрайбурга», интересующего «Интер» (GdS)

«Милан» может подписать Ноа Атуболу в качестве замены Майку Меньяну.

Ранее сообщалось, что переговоры клуба и голкипера о новом контракте зашли в тупик. Француз интересен «Ювентусу», а также «Баварии» и другим клубам.

В отношениях между «Миланом» и Меньяном на данный момент нет каких-либо проблем, однако не исключено, что в конце сезона стороны могут расстаться, сообщает La Gazzetta dello Sport. В клубе считает большую зарплату игрока, которому в июле исполнится 31 год, нецелесообразной с финансовой точки зрения. Действующий контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Россонери» уже присматриваются к кандидатам на замену Меньяну. В Италии им нравится Зион Судзуки из «Пармы» и сборной Японии.

Кроме того, клуб рассматривает подписание Ноа Атуболу из «Фрайбурга». 23-летний вратарь был впервые вызван в сборную Германии. Немец ранее отбил пять пенальти подряд, став рекордсменом Бундеслиги.

Текущая стоимость немца составляет около 18 миллионов евро. Сообщалось, что в его подписании также заинтересован «Интер».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
