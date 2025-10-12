«Милан» рассматривает на замену Меньяну Судзуки из «Пармы» и Атуболу из «Фрайбурга», интересующего «Интер» (GdS)
Ранее сообщалось, что переговоры клуба и голкипера о новом контракте зашли в тупик. Француз интересен «Ювентусу», а также «Баварии» и другим клубам.
В отношениях между «Миланом» и Меньяном на данный момент нет каких-либо проблем, однако не исключено, что в конце сезона стороны могут расстаться, сообщает La Gazzetta dello Sport. В клубе считает большую зарплату игрока, которому в июле исполнится 31 год, нецелесообразной с финансовой точки зрения. Действующий контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Россонери» уже присматриваются к кандидатам на замену Меньяну. В Италии им нравится Зион Судзуки из «Пармы» и сборной Японии.
Кроме того, клуб рассматривает подписание Ноа Атуболу из «Фрайбурга». 23-летний вратарь был впервые вызван в сборную Германии. Немец ранее отбил пять пенальти подряд, став рекордсменом Бундеслиги.
Текущая стоимость немца составляет около 18 миллионов евро. Сообщалось, что в его подписании также заинтересован «Интер».