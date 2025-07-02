Глава Ла Лиги Тебас о клубном ЧМ: «Сделаю все возможное, чтобы этот турнир больше никогда не проводился»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что будет бороться против клубного ЧМ.

«Я сделаю все возможное, чтобы этот турнир больше никогда не проводился», – заявил Тебас .

В этом году клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате – летом и при участии 32 команд.

От Испании в турнир попали «Атлетико » (выбыл на групповой стадии) и «Реал » (прошел в 1/4 финала).

Ранее руководитель испанской лиги был недоволен из-за желания команд, участвующих в КЧМ , переносить матчи чемпионата. Также он назвал большие призовые (100 млн евро за выход в полуфинал) «искажением конкуренции».