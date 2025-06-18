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Тебас о КЧМ: «Если «Реал» или «Атлетико» далеко пройдут, у нас возникнет проблема – их матчи придется переносить. Эти турниры нарушают экосистему остального футбола»

Хавьер Тебас высказался о негативных последствиях клубного чемпионата мира.

«Клубный чемпионат мира проводится с нарушением правил, без возможности регулировать турнир по согласованию с заинтересованными сторонами. Многие игроки приезжают истощенными с точки зрения физической подготовки и выносливости. В Европе 60 000 профессиональных игроков, и эти соревнования нарушают экосистему остального футбола.

Если «Реал» или «Атлетико» далеко продвинутся в клубном чемпионате мира, у нас возникнет проблема, поскольку их матчи придется переносить. Кроме того, если они выйдут в полуфинал, они могут получить 100 млн евро, астрономические призовые, которых остальные клубы не получат.

Все это искажает конкуренцию. Решения нельзя принимать, не учитывая последствия для национальных лиг.

На днях я слышал, что ФИФА рассматривает возможность сокращения количества команд. Прежде всего, они не могут заставить нас это сделать, и, кроме того, экономический ущерб, нанесенный лигам, огромен», – сказал глава Ла Лиги во время Sports Summit Madrid.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?1259 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
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ПортуПорту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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