Тебас о КЧМ: «Если «Реал» или «Атлетико» далеко пройдут, у нас возникнет проблема – их матчи придется переносить. Эти турниры нарушают экосистему остального футбола»
«Клубный чемпионат мира проводится с нарушением правил, без возможности регулировать турнир по согласованию с заинтересованными сторонами. Многие игроки приезжают истощенными с точки зрения физической подготовки и выносливости. В Европе 60 000 профессиональных игроков, и эти соревнования нарушают экосистему остального футбола.
Если «Реал» или «Атлетико» далеко продвинутся в клубном чемпионате мира, у нас возникнет проблема, поскольку их матчи придется переносить. Кроме того, если они выйдут в полуфинал, они могут получить 100 млн евро, астрономические призовые, которых остальные клубы не получат.
Все это искажает конкуренцию. Решения нельзя принимать, не учитывая последствия для национальных лиг.
На днях я слышал, что ФИФА рассматривает возможность сокращения количества команд. Прежде всего, они не могут заставить нас это сделать, и, кроме того, экономический ущерб, нанесенный лигам, огромен», – сказал глава Ла Лиги во время Sports Summit Madrid.