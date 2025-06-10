Тебас о КЧМ: «Полный бред. С Ла Лигой не консультировались насчет сроков, и не должно быть так, что мы вынуждены подстраиваться под турнир, который нам не нравится. Они вредят нам»

Хавьер Тебас раскритиковал ФИФА за клубный чемпионат мира.

«Это полный бред. Дело не только в физической нагрузке на игроков, а еще и в том, что модель клубного ЧМ влияет на всю экосистему лиг, особенно в Европе.

Уже сейчас есть разногласия насчет того, когда «Реал » и «Атлетико » начнут чемпионат, что нарушает наше обычное расписание и вредит нам в среднесрочной перспективе. Решение на этот счет принимать не мне одному. Оно будет принято, когда мы будем знать всю ситуацию. Но не должно быть так, что мы будем вынуждены постоянно подстраивать расписание под другие турниры, которые нам не нравятся.

С нами не консультировались насчет сроков – вообще не консультировались ни по какому поводу. Они просто навредят чемпионату Испании , если «Реал» или «Атлетико» не смогут сыграть в первом туре», – сказал президент Ла Лиги в интервью COPE.