  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас о КЧМ: «Полный бред. С Ла Лигой не консультировались насчет сроков, и не должно быть так, что мы вынуждены подстраиваться под турнир, который нам не нравится. Они вредят нам»
24

Тебас о КЧМ: «Полный бред. С Ла Лигой не консультировались насчет сроков, и не должно быть так, что мы вынуждены подстраиваться под турнир, который нам не нравится. Они вредят нам»

Хавьер Тебас раскритиковал ФИФА за клубный чемпионат мира.

«Это полный бред. Дело не только в физической нагрузке на игроков, а еще и в том, что модель клубного ЧМ влияет на всю экосистему лиг, особенно в Европе.

Уже сейчас есть разногласия насчет того, когда «Реал» и «Атлетико» начнут чемпионат, что нарушает наше обычное расписание и вредит нам в среднесрочной перспективе. Решение на этот счет принимать не мне одному. Оно будет принято, когда мы будем знать всю ситуацию. Но не должно быть так, что мы будем вынуждены постоянно подстраивать расписание под другие турниры, которые нам не нравятся.

С нами не консультировались насчет сроков – вообще не консультировались ни по какому поводу. Они просто навредят чемпионату Испании, если «Реал» или «Атлетико» не смогут сыграть в первом туре», – сказал президент Ла Лиги в интервью COPE.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18840 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Хавьер Тебас
logoчемпионат мира среди клубов
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФИФА
ESPN
календарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мастантуоно прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до 2031-го. Вингер поедет на КЧМ с «Ривер Плейт» и присоединится к мадридцам 15 августа
3 минуты назад
Генсек РФС об РПЛ: «Пари НН» по спортивному принципу вылетел. Определение состава участников – исключительно компетенция исполкома. Решение на стадии принятия»
1018 минут назад
Соединили эмблемы двух клубов – угадаете каких?
33 минуты назадТесты и игры
«Ростов» и «Крылья» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде Сулейманова. Сделка с «Балтикой» «встала на паузу в последний момент» («Чемпионат»)
17сегодня, 14:07
Дьокереш заявил «Спортингу», что больше не будет играть за клуб из-за нарушения договоренности. Президент «львов» отрицает, что обещал продать форварда за 70 млн евро
70сегодня, 14:01
Мартинес о претендентах на «Золотой мяч»: «Витинья и Мендеш превосходят остальных. Я думал, что идеальных игроков не бывает, но Нуну близок к этому. Лучший левый защитник, которого я видел»
14сегодня, 13:56
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Франция против Португалии, Испания сыграет со Словакией, Италия – с Румынией
6сегодня, 13:44
Степашин о тренере для «Динамо»: «Он должен быть российский. Рассматривали Черчесова, но остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете. Хотя это секрет Полишинеля»
64сегодня, 13:31
«Фламенго» хочет за Жерсона 25 млн евро отступных и штраф за разрыв контракта в 6 млн. «Зенит» против (Жулио Мигел Нето)
40сегодня, 13:20
«Ливерпуль» хочет 70 млн евро за Нуньеса. Форвард интересен «Атлетико»
29сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Перишич хочет перейти в «Барсу». 36-летний хавбек отложил продление контракта с ПСВ (Санти Ауна)
49 минут назад
«Боруссия» зарегистрировала Гиттенса на КЧМ. За «Челси» вингер не сможет сыграть на турнире
121 минуту назад
Мойесу присвоили звание офицера ордена Британской империи – за заслуги перед футболом
638 минут назадФото
Кержаков о Соболеве в «Зените»: «Не могу судить, провальный это трансфер или нет. Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Александр забил несколько важных голов»
4сегодня, 14:32
Воспитанник «Краснодара» Петров о Галицком: «Ему реально нужно ставить памятник! Таких людей и частных клубов не хватает российскому футболу. Классно, когда команда не зависит от государства»
12сегодня, 14:21
Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане. Американский бизнесмен польского происхождения Кокосинский должен был вложить в клуб 5 млн евро
12сегодня, 13:39
«Ман Сити» близок к трансферу хавбека «Русенборга» Нюпана за рекордную для чемпионата Норвегии сумму
9сегодня, 13:23
Глава PZPN о конфликте Левандовского с Пробежем: «Не планирую менять тренера на данный момент. Я узнал его мнение и хочу выслушать Роберта. Эмоции и спешка в этой ситуации не нужны»
3сегодня, 12:53
Скалони об 1:1 с Колумбией: «Даже после удаления Энцо Аргентина продолжала давить. Очень хорошая проверка характера команды»
2сегодня, 12:29
«Динамо» и «Фламенго» не договорились о трансфере Карраскаля, сообщил агент
8сегодня, 12:10