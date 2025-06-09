Переносить игры «Реала» и «Атлетико» из-за КЧМ не будут, заявил Тебас: «Три недели отпуска – не больше. Не можем подстраивать чемпионат под турнир, который не поддерживают ни лиги, ни клубы»
Хавьер Тебас заявил, что переносить игры «Реала» и «Атлетико» из-за КЧМ не будут.
«Вариант с проведением дерби в первом туре не рассматривается, и пока также не предполагается, что «Реал» или «Атлетико» пропустят первый тур.
Посмотрим, какие решения примут компетентные органы. Мы будем соблюдать коллективное соглашение, три недели отпуска – и не больше. Мы не можем подстраивать наш чемпионат под клубный чемпионат мира – турнир, который не поддерживается ни европейскими лигами, ни клубами.
То, что нам навязывают календарь, вредит соревнованию», – сказал президент Ла Лиги.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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