Переносить игры «Реала» и «Атлетико» из-за КЧМ не будут, заявил Тебас: «Три недели отпуска – не больше. Не можем подстраивать чемпионат под турнир, который не поддерживают ни лиги, ни клубы»

Хавьер Тебас заявил, что переносить игры «Реала» и «Атлетико» из-за КЧМ не будут.

«Вариант с проведением дерби в первом туре не рассматривается, и пока также не предполагается, что «Реал » или «Атлетико » пропустят первый тур.

Посмотрим, какие решения примут компетентные органы. Мы будем соблюдать коллективное соглашение, три недели отпуска – и не больше. Мы не можем подстраивать наш чемпионат под клубный чемпионат мира – турнир, который не поддерживается ни европейскими лигами, ни клубами.

То, что нам навязывают календарь, вредит соревнованию», – сказал президент Ла Лиги .