Маттеус о Сане в «Галатасарае»: «Отличный шаг! У клуба есть амбиции, большой бюджет, турецкий футбол стал сильнее. У Лероя есть шанс выступить на ЧМ, все зависит от него»

Лотар Маттеус поддержал решение Лероя Сане перейти из «Баварии» в «Галатасарай».

29-летний немецкий игрок подписал с турецким клубом контракт на три года. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2025 года.

«Я думаю, что это отличный шаг! У «Галатасарая » есть амбиции, большой бюджет, турецкий футбол стал сильнее, дни скандалов прошли», – сказал Bild бывший футболист «Баварии».

Маттеус также отметил, что в Турции есть «великолепные стадионы, на которых всегда аншлаг» и «хорошие тренеры». «Галатасарай» он назвал «очень хорошим клубом».

Кроме того, по словам экс-игрока сборной Германии, у Сане все еще есть хорошие шансы сыграть важную роль в национальной команде.

«Все зависит от самого Лероя : если он [хорошо] выступит за «Галатасарай» в Суперлиге, а также в Лиге чемпионов, у него есть очень хорошие шансы сыграть на чемпионате мира», – добавил Маттеус.