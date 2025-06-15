Маттеус о Сане в «Галатасарае»: «Отличный шаг! У клуба есть амбиции, большой бюджет, турецкий футбол стал сильнее. У Лероя есть шанс выступить на ЧМ, все зависит от него»
29-летний немецкий игрок подписал с турецким клубом контракт на три года. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2025 года.
«Я думаю, что это отличный шаг! У «Галатасарая» есть амбиции, большой бюджет, турецкий футбол стал сильнее, дни скандалов прошли», – сказал Bild бывший футболист «Баварии».
Маттеус также отметил, что в Турции есть «великолепные стадионы, на которых всегда аншлаг» и «хорошие тренеры». «Галатасарай» он назвал «очень хорошим клубом».
Кроме того, по словам экс-игрока сборной Германии, у Сане все еще есть хорошие шансы сыграть важную роль в национальной команде.
«Все зависит от самого Лероя: если он [хорошо] выступит за «Галатасарай» в Суперлиге, а также в Лиге чемпионов, у него есть очень хорошие шансы сыграть на чемпионате мира», – добавил Маттеус.