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Баслер о Сане в «Галатасарае»: «Он выбрал деньги, это показывает его характер. Лерой не должен больше вызываться в сборную, в Турции не будет серьезной конкуренции»

Марио Баслер призвал не вызывать Лероя Сане в сборную из-за перехода в Турцию.

29-летний вингер «Баварии» подписал с «Галатасараем» контракт на три года. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2025 года.

«Это показывает, какой у него характер. «Бавария» должна радоваться, что он ушел! Сане не выиграет ни одного международного трофея с «Галатасараем». Он сделал выбор в пользу денег. Если игрок делает выбор в пользу денег – он уже дал ответ на вопрос о своем характере. Все просто.

Сане не должен больше вызываться в сборную. Надеюсь, Юлиан Нагельсманн примет такое решение. В Турции Сане не будет испытывать серьезной конкуренции. Эта лига – уровень нашей второй Бундеслиги», – сказал в эфире Sport1 бывший полузащитник сборной Германии, отыгравший сезон в катарском «Аль-Райяне».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Frankfurter Rundschau
logoЛерой Сане
logoГалатасарай
Марио Баслер
logoбундеслига Германия
logoЮлиан Нагельсманн
logoСборная Германии по футболу
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logoвысшая лига Турция
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