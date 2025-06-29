Диас и его окружение считают, что «Ливерпуль» нарушил обещание о трансфере (Пипе Сьерра)
Луис Диас недоволен поведением «Ливерпуля».
Об этом сообщил колумбийский журнались Пипе Сьерра.
«Луис Диас и его окружение огорчены позицией «Ливерпуля». Они считают, что клуб нарушил свое обещание – не в первый раз.
Нечто подобное происходило до продления контракта с ним, а теперь – в случае с возможным трансфером», – написал Сьерра.
Ранее сообщалось, что на вингера претендует «Барселона». «Блауграна» рассчитывала, что 28-летний футболист надавит на руководство «Ливерпуля» с целью создать благоприятные условия для начала переговоров с участием каталонцев и мерсисайдцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пипе Сьерры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости