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Диас и его окружение считают, что «Ливерпуль» нарушил обещание о трансфере (Пипе Сьерра)

Луис Диас недоволен поведением «Ливерпуля».

Об этом сообщил колумбийский журнались Пипе Сьерра.

«Луис Диас и его окружение огорчены позицией «Ливерпуля». Они считают, что клуб нарушил свое обещание – не в первый раз.

Нечто подобное происходило до продления контракта с ним, а теперь – в случае с возможным трансфером», – написал Сьерра.

Ранее сообщалось, что на вингера претендует «Барселона». «Блауграна» рассчитывала, что 28-летний футболист надавит на руководство «Ливерпуля» с целью создать благоприятные условия для начала переговоров с участием каталонцев и мерсисайдцев.

Также подписать Диаса хотела бы «Бавария».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пипе Сьерры
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