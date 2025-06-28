Уильямс согласился получать меньше в 1-й год в «Барселоне», чтобы его зарегистрировали (Diario Sport)

Нико Уильямс пожертвовал частью зарплаты в 1-й год ради перехода в «Барселону».

По данным Diario Sport, «блауграна» и вингер быстро договорились о сроке контракта и сумме заработной платы. Футболист пошел на определенные уступки, в том числе согласившись на снижение выплат в первый год до такого уровня, который позволит зарегистрировать его договор.

В течение шести лет, на которые будет рассчитан контракт, «Барселона » компенсирует Уильямсу недополученные средства.

Ожидается, что все вопросы, касающиеся перехода, будут улажены до 9 июля. Каталонцы гарантировали игроку сборной Испании , что он сможет выйти на поле в первом туре Ла Лиги.