Уильямс согласился получать меньше в 1-й год в «Барселоне», чтобы его зарегистрировали (Diario Sport)
Нико Уильямс пожертвовал частью зарплаты в 1-й год ради перехода в «Барселону».
По данным Diario Sport, «блауграна» и вингер быстро договорились о сроке контракта и сумме заработной платы. Футболист пошел на определенные уступки, в том числе согласившись на снижение выплат в первый год до такого уровня, который позволит зарегистрировать его договор.
В течение шести лет, на которые будет рассчитан контракт, «Барселона» компенсирует Уильямсу недополученные средства.
Ожидается, что все вопросы, касающиеся перехода, будут улажены до 9 июля. Каталонцы гарантировали игроку сборной Испании, что он сможет выйти на поле в первом туре Ла Лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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