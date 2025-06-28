Уильямс хочет получить гарантии, что «Барселона» сможет зарегистрировать его на следующий сезон

Нико Уильямс хочет получить гарантии, что «Барселона» его зарегистрирует.

Ранее стало известно, что вингер «Атлетика » уже согласовал шестилетний контракт с каталонским клубом. Футболист через своих агентов проинформировал басков о своем желании перейти в «блауграну».

По информации Marca, «Барселона » планирует закрыть сделку на следующей неделе, выплатив отступные в размере 58 млн евро.

Однако сам футболист хочет получить гарантии того, что каталонцы смогут зарегистрировать его на следующий сезон. То же самое он требовал и прошлым летом.

Нико не хочет, чтобы с ним повторилась ситуация, в которой оказались Дани Ольмо и Пау Виктор в прошлом сезоне.

В минувшем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 29 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами.