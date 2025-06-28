Уильямс хочет получить гарантии, что «Барселона» сможет зарегистрировать его на следующий сезон
Нико Уильямс хочет получить гарантии, что «Барселона» его зарегистрирует.
Ранее стало известно, что вингер «Атлетика» уже согласовал шестилетний контракт с каталонским клубом. Футболист через своих агентов проинформировал басков о своем желании перейти в «блауграну».
По информации Marca, «Барселона» планирует закрыть сделку на следующей неделе, выплатив отступные в размере 58 млн евро.
Однако сам футболист хочет получить гарантии того, что каталонцы смогут зарегистрировать его на следующий сезон. То же самое он требовал и прошлым летом.
Нико не хочет, чтобы с ним повторилась ситуация, в которой оказались Дани Ольмо и Пау Виктор в прошлом сезоне.
В минувшем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 29 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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