Экс-президент «Атлетика» о Уильямсе: «Мы вырастили Нико – больно, что он больше не хочет за нас играть. «Барса» не вызывает восхищения, она далека от ценностей, которые когда-то олицетворяла»

Экс-президент «Атлетика» сожалеет о возможном уходе Нико Уильямса в «Барселону».

«Барса» далека от тех ценностей, которые когда-то олицетворяла. Если Нико уйдет, он отправится в клуб, который не вызывает восхищения. «Барселона » больше не уникальна и довольно далека от того, какой мы все ее помним.

Если бы мне пришлось выбирать, чью футболку носить, я бы предпочел Оскара Де Маркоса или Хосе Анхеля Ирибара , а не Деку .

Нико пришел к нам, будучи ребенком, мы его вырастили... Когда кто-то говорит, что не хочет играть за «Атлетик», это причиняет боль. Время от времени наша философия укрепляется благодаря таким игрокам, как Оскар и Икер Муниаин, которые восхищают болельщиков. Это делает нас сильнее.

У нас один из самых сильных составов за последние десять лет, в каждой из линий есть 1-2 игрока международного класса. Это совершенно особенный момент для «Атлетика », – сказал Айтор Элисехи.