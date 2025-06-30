Ананко о жеребьевке Кубка: «Все прошло честно и с первого раза, могу заверить. Слабо представляю, почему возникли вопросы»

Дмитрий Ананко заверил, что жеребьевка Кубка России прошла честно.

Ранее «Динамо» выразило недовольство , что жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России не транслировалась в прямом эфире, и что на ней не было представителей клуба: «Невозможно контролировать, что она проходит честно и однократно».

– Процесс жеребьевки мы очень долго проводили. Все было достойно и с первого раза. Тут даже добавить мне нечего. Я даже слабо представляю, почему такие вопросы возникли. Если этого достаточно, то со своей стороны могу заверить, что все было честно и искренне.

– Вас удивило заявление «Динамо»?

– Ну мы же не оправдываемся за что‑то. Провели жеребьевку. Кто и как на это реагирует… У каждого есть свое право. Что я тут на это могу сказать? – сказал бывший защитник «Спартака», принимавший участие в жеребьевке.