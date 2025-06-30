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Ананко о жеребьевке Кубка: «Все прошло честно и с первого раза, могу заверить. Слабо представляю, почему возникли вопросы»

Дмитрий Ананко заверил, что жеребьевка Кубка России прошла честно.

Ранее «Динамо» выразило недовольство, что жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России не транслировалась в прямом эфире, и что на ней не было представителей клуба: «Невозможно контролировать, что она проходит честно и однократно». 

– Процесс жеребьевки мы очень долго проводили. Все было достойно и с первого раза. Тут даже добавить мне нечего. Я даже слабо представляю, почему такие вопросы возникли. Если этого достаточно, то со своей стороны могу заверить, что все было честно и искренне.

Вас удивило заявление «Динамо»?

– Ну мы же не оправдываемся за что‑то. Провели жеребьевку. Кто и как на это реагирует… У каждого есть свое право. Что я тут на это могу сказать? – сказал бывший защитник «Спартака», принимавший участие в жеребьевке. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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