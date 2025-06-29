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Александр Медведев: «Зенит» не имеет отношения к жеребьевке Кубка. Жаль, что не получили «Динамо» московское»

Александр Медведев хотел бы видеть «Динамо» в соперниках «Зенита» в Кубке.

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26. 

«Зенит» попал в группу А с «Рубином», «Ахматом» и «Торпедо». «Динамо» сыграет в группе В с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи». 

«Жаль, что не получили «Динамо» московское», – сказал председатель правления «Зенита».

Медведева также спросили, есть ли у клуба вопросы к Российскому футбольному союзу из-за отсутствия представителей клубов на жеребьевке. 

«Все представители «Зенита» на игре с «Црвеной Звездой». «Зенит» не имеет никакого отношения к проведению и трансляции жеребьевки Кубка России», – добавил Медведев. 

Ранее московское «Динамо» сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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