Гаджиев о драке «Краснодара» и «Динамо» Махачкала: «Ситуацию Зидана и Матерацци нельзя создавать ни при каких обстоятельствах. Оштрафуем участников стычки»

Гаджи Гаджиев высказался о драке «Краснодара» и махачкалинского «Динамо».

В пятницу футболисты «Краснодара» и «Динамо » (4:1) устроили массовую стычку во время товарищеского матча. Инцидент состоялся на 39-й минуте при счете 1:0 в пользу махачкалинской команды.

«Полностью разделяем мнение главы Дагестана по поводу драки. Основная сложность в том, чтобы выявить зачинщиков инцидента. Но все равно в любой ситуации нужно иметь самообладание и сохранять спокойствие. На грубые действия нужно отвечать игрой и забитыми голами.

Понятно, что против «Краснодара» это сделать сложно, но ни при каких обстоятельствах нельзя создавать ситуацию Зидана и Матерацци .

Хотел бы еще поблагодарить Мурада Мусаева , который подошел потом к нашим ребятам и сказал так, как говорят только наставники. Он не стал выгораживать своих. Его посыл был почти такой же, как у нашего главы.

Еще особенно хочется подчеркнуть слова нашего главы Сергея Меликова о том, что должна быть ответственность не только за свое имя, а еще и за бело-голубую динамовскую майку.

Сейчас нам важно определить круг участников: нужно отделить тех, кто сдерживал, и тех, кто вел себя агрессивно. Особенно тех, кто проявлял агрегацию в той ситуации, когда уже обменялись ударами и хватит. Зачем накалять обстановку? Важно, чтобы игроки поняли и уже завтра в других случаях не допускали подобных действий, чтобы контролировали свои эмоции. Понятно, когда тебе врезали, то тебе хочется дать сдачи, но это не то место и не те действия.

Мы ответственны за произошедшее. Меры будут приняты строгие в соответствии с контрактными условиями. Самое просто, что мы сделаем, – оштрафуем участников драки. В этом плане у нас есть общее понимание с коллегами из «Краснодара ». А заявление главы Дагестана сегодня будет зачитано команде», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.