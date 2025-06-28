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Глава Дагестана о драке «Динамо» и «Краснодара»: «Возмущен словами комментатора, что такое «характерно для кавказских команд» – это недопустимо! Наказание игроков поддерживаю»

Глава Дагестана поддержал решение наказать участников драки «Динамо» и «Краснодара».

В пятницу футболисты «Краснодара» и «Динамо» (4:1) устроили массовую стычку во время товарищеского матча. Инцидент состоялся на 39-й минуте при счете 1:0 в пользу махачкалинской команды.

В составе «Краснодара» судья удалил Жоау Батчи и Кевина Ленини, у гостей – Гамида Агаларова, Валентина Пальцева и Муталипа Алибекова. 

«Неприятной неожиданностью для меня стала драка в товарищеском матче махачкалинского «Динамо» с «Краснодаром».  

В первом тайме не сдержали эмоции представители обеих команд. Пока сложно дать оценку, кто стал инициатором драки, кто перешел приемлемую черту, ясно одно – произошло то, что не должно было произойти! 

Товарищеский матч в принципе не предполагает такого накала эмоций. Тем более с клубом «Краснодар», с которым нас связывают самые искренние добрые отношения. Команда заслуженно завоевала в этом году чемпионство, с чем мы все ее поздравляли. 

Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с президентом клуба «Краснодар» Сергеем Галицким. Принято самое верное решение – наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх. 

Я полностью поддерживаю эту позицию: меры в отношении тех, кто участвовал в этой потасовке, должны быть приняты. Ведь каждый из них – не просто футболист, он лицо клуба и от него зависит репутация махачкалинского «Динамо» и всего дагестанского футбола. Об этом нельзя забывать, когда надеваешь бело-голубую форму.  

При этом я возмущен заявлением комментатора, что такое поведение «характерно для матчей многих кавказских команд». Недопустимое выражение для нашей многонациональной страны!

Надеюсь, эта неприятная ситуация станет для всех уроком! Подобное не должно повториться!» – заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Сергея Меликова
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