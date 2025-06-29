Вице-президент «Барсы» Форт: «Месси – лучший игрок в истории клуба. Его чествование на «Камп Ноу» состоится, когда стадион будет готов на 100%»

«Барселона» намерена отметить заслуги Лионеля Месси на открытии «Камп Ноу».

– Состоится ли открытие нового «Камп Ноу» в рамках следующего Кубка Гампера в 2026 году?

– Я думаю, летом 2026 года мы сможем сказать, что стадион готов. Визуально он не будет готов на 100%, крышу все равно нужно будет закрыть. Но в остальном все.

– Будет ли Лео Месси на этом открытии?

– Чествование Лео Месси на «Камп Ноу» должно состояться, когда стадион будет готов на 100%. Это обязательно произойдет, потому что он лучший игрок в истории «Барсы», – заявила вице-президент клуба Елена Форт.

Ранее «Барселона » объявила , что проведет первый матч на обновленном стадионе 10 августа – в рамках Кубка Жоана Гампера. После этого клуб планирует проводить домашние матчи с ограниченной посещаемостью – от 50 000 до 60 000 зрителей. В перерывах между играми продолжатся работы по реконструкции «Камп Ноу».