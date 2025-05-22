Советник Лапорты: «Месси – лучший игрок в истории. «Барса» будет рада, если он проведет прощальный матч на новом «Камп Ноу»
Энрик Масип хочет, чтобы Лео Месси провел прощальный матч на новом «Камп Ноу».
Стадион находится на реконструкции, которая, как ожидается, завершится в 2026 году.
«Президент всегда говорил об этом. Он очень уважает Лионеля и будет рад, если он проведет свой прощальный матч здесь.
Он лучший игрок в истории и заслуживает того, чтобы попрощаться с ним на новом «Камп Ноу» в том формате, в котором он хочет», – сказал Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты.
Советник Лапорты: «Еще пять месяцев назад раздавались голоса, что «Барса» находится на грани исчезновения. Сегодня эти истории звучат как шутка – мы изменили ситуацию»
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43155 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости