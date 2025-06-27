«Барса» рефинансировала 424 млн долга за реконструкцию «Камп Ноу». Сумму должны были погасить к 2028 году, теперь ее буду выплачивать с 2033-го по 2050-й
«Барселона» рефинансировала более 400 млн долга.
Каталонский клуб выпустил облигации на сумму 424 миллиона евро для реструктуризации более 40% долга по проекту Espai Barça, включающего в себя ремонтные работы на «Камп Ноу», возведение новых инфраструктурных объектов и модернизацию прилегающей к стадиону территории.
Изначально сумма подлежала погашению в 2028 году. Новая структура предусматривает начало выплат в 2033 году и полное погашение к 2050 году. Средняя процентная ставка по рефинансированной сумме составляет 5,19%. Сделка осуществлена в сотрудничестве с компанией Goldman Sachs.
Отмечается, что клуб начнет погашение обязательств только после завершения реконструкции стадиона, используя доходы, которые будет приносить стадион – ожидается, что они составят около 247 миллионов евро.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Барселоны»
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