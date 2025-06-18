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Лапорта о «Камп Ноу»: «Мы в позитивной фазе, стадион станет ключом к получению дохода. Мы планируем вернуться осенью, а на Кубке Гампера пройдет первое испытание»

Жоан Лапорта рассказал о прогрессе в работах на стадионе «Барселоны» .

Ранее сообщалось, что Ла Лига разрешила «блаугране» провести первые три матча ближайшего чемпионата Испании на выезде. Это связано с продолжающейся реконструкцией арены каталонцев

«Мы хотим находиться на стадионе XXI века. Это не реконструкция, это новый стадион. Мы хотим, чтобы игроки были там как можно скорее. Мы не желали терять покупательную способность, и «Камп Ноу» станет ключом к получению дохода. Мы находимся в позитивной фазе, а не просто в стабильной.

Это наследие, которое мы оставим детям и внукам. Мы планируем вернуться осенью. С сентября мы намерены вернуться в Ла Лигу с минимальными гарантиями.

В августе на Кубке Гампера пройдет первое испытание. Вместимость еще не известна, но 10 августа мы хотим сыграть там в рамках кубка», – заявил президент «Барселоны».

«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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