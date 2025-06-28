«Штутгарт» хочет 100 млн евро за Вольтемаде. «Бавария» оценивала форварда в 50 млн (Kicker)
Ранее сообщалось, что «Бавария» устно согласовала контракт с 23-летним нападающим. Он хочет перейти в мюнхенский клуб.
По информации Kicker, швабы будут готовы обсуждать трансфер футболиста, если за него предложат 100 миллионов евро.
Боссы мюнхенцев ранее оценивали форварда в 50 миллионов евро. Отступных в контракте Вольтемаде нет. Переговоры между клубами «начались осторожно и постепенно набирают обороты».
Отмечается, что в «Баварии» высоко оценивают Ника за его универсальность – он может время от времени выходить вместо Харри Кейна на позиции центрфорварда или заменить покинувшего команду Томаса Мюллера. Однако считается, что платить более 50-60 млн евро за игрока запаса клуб не намерен.
В минувшем сезоне Бундеслиги форвард провел 28 матчей и забил 12 голов. Его статистика – здесь.