Маттеус про Вольтемаде и «Баварию»: «60 млн евро – слишком мало, не удивился бы сумме в 80-100 млн. Вел бы переговоры о переходе через сезон, в «Штутгарте» он бы получил игровую практику»

Лотар Маттеус считает, что «Штутгарт» просит мало за Ника Вольтемаде.

Ранее стало известно , что 23-летний нападающий выразил желание перейти в мюнхенский клуб. За трансфер футболиста запрашивают 60 миллионов евро.

«Я думаю, что 60 миллионов – это слишком мало. Не удивился бы, если бы была названа сумма в размере 80-100 миллионов евро.

Но я бы не вел переговоры о переходе сейчас, а скорее через сезон.

В «Штутгарте » он бы получил много игровой практики и спокойно развивался еще сезон», – сказал бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус в интервью Bild.