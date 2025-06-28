Маттеус про Вольтемаде и «Баварию»: «60 млн евро – слишком мало, не удивился бы сумме в 80-100 млн. Вел бы переговоры о переходе через сезон, в «Штутгарте» он бы получил игровую практику»
Лотар Маттеус считает, что «Штутгарт» просит мало за Ника Вольтемаде.
Ранее стало известно, что 23-летний нападающий выразил желание перейти в мюнхенский клуб. За трансфер футболиста запрашивают 60 миллионов евро.
«Я думаю, что 60 миллионов – это слишком мало. Не удивился бы, если бы была названа сумма в размере 80-100 миллионов евро.
Но я бы не вел переговоры о переходе сейчас, а скорее через сезон.
В «Штутгарте» он бы получил много игровой практики и спокойно развивался еще сезон», – сказал бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус в интервью Bild.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport1
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