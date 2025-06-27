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Вольтемаде в «Баварии» может зарабатывать до 10 млн евро в год – в 4 раза больше, чем предлагал «Штутгарт»

Доходы Ника Вольтемаде вырастут в несколько раз в случае перехода в «Баварию».

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что после заключения с мюнхенцами контракта, рассчитанного на пять лет, форвард начнет получать около 7,5 млн евро без учета бонусов и до 10 млн евро – с учетом.

«Штутгарт» предлагал своему второму бомбардиру продлить договор с повышением зарплаты до 2,5 млн в год, но в четверг получил окончательный отказ.

«Бавария» собирается начать переговоры в ближайшее время. Сам игрок уже сообщил о желании играть в Мюнхене.

В Бундеслиге-2024/25 Вольтемаде забил 12 голов в 28 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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