Вольтемаде в «Баварии» может зарабатывать до 10 млн евро в год – в 4 раза больше, чем предлагал «Штутгарт»

Доходы Ника Вольтемаде вырастут в несколько раз в случае перехода в «Баварию».

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что после заключения с мюнхенцами контракта, рассчитанного на пять лет, форвард начнет получать около 7,5 млн евро без учета бонусов и до 10 млн евро – с учетом.

«Штутгарт » предлагал своему второму бомбардиру продлить договор с повышением зарплаты до 2,5 млн в год, но в четверг получил окончательный отказ.

«Бавария » собирается начать переговоры в ближайшее время. Сам игрок уже сообщил о желании играть в Мюнхене.

В Бундеслиге-2024/25 Вольтемаде забил 12 голов в 28 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .