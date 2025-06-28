«Челси» почти за 55 млн фунтов покупает Гиттенса у «Боруссии». Вингер проходит медосмотр

«Челси» заплатит за Джейми Гиттенса меньше, чем изначально хотела «Боруссия».

Сообщалось , что дортмундцы рассчитывали выручить 65 млн фунтов.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , «синие» купят вингера почти за 55 млн. Контракт будет рассчитан до лета 2032 года.

22-летний англичанин уже начал проходить медосмотр.

В Бундеслиге-2024/25 Гиттенс провел 32 игры и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .