  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» почти за 55 млн фунтов покупает Гиттенса у «Боруссии». Вингер проходит медосмотр
11

«Челси» почти за 55 млн фунтов покупает Гиттенса у «Боруссии». Вингер проходит медосмотр

«Челси» заплатит за Джейми Гиттенса меньше, чем изначально хотела «Боруссия».

Сообщалось, что дортмундцы рассчитывали выручить 65 млн фунтов.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «синие» купят вингера почти за 55 млн. Контракт будет рассчитан до лета 2032 года.

22-летний англичанин уже начал проходить медосмотр.

В Бундеслиге-2024/25 Гиттенс провел 32 игры и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoДжейми Гиттенс
Фабрицио Романо
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoБоруссия Дортмунд
logoЧелси
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Боруссия» и «Челси» договорились о трансфере Гиттенса. Вингер подпишет контракт на 7 лет (RMC Sport)
24сегодня, 17:59
«Челси» близок к покупке Гиттенса у «Боруссии». «Бавария» следит за ситуацией, но лондонцы уверены в своем успехе
1324 июня, 16:50
«Боруссия» не продала Гиттенса «Челси» за 50 млн евро и требует 65 млн с учетом бонусов
2110 июня, 15:10
Главные новости
Роналду советует посетить Саудовскую Аравию: «Знаю историю страны и что многое поменялось. Здесь здорово, чудесная культура. Приезжаю на Красное море не просто так, а потому что нравится»
711 минут назад
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»? И еще 47 вопросов про футбол
12 минут назадСпецпроект
УЕФА назначил «Лиону» штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется перевести в любом случае, выплата 37,5 млн зависит от выполнения ряда финансовых требований (L’Equipe)
2235 минут назад
«МЮ», вероятно, придется доплачивать Рэшфорду, Гарначо и Антони в случае аренды. Убедить другие команды взять на себя всю их зарплату будет тяжело из-за слабой переговорной позиции
1054 минуты назад
Унаи не хочет в «Спартак» и сообщил об этом «Марселю». Клуб Лиги 1 пытается переубедить хавбека сборной Марокко (Gazzetta.gr)
27сегодня, 20:12Видео
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» обыграл «Ботафого»
198сегодня, 20:00Live
«Торпедо» проведет на «Арене Химки» большую часть домашних игр сезона: «На стадионе меняют газон с натурального на искусственный»
18сегодня, 19:55
Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal
14сегодня, 19:48
Глушаков о карьере в политике: «Все возможно, я ни от чего не зарекаюсь. Дзюба справился бы с ролью депутата Госдумы»
27сегодня, 19:46
Роналду верит, что саудовская лига входит в топ-5: «Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе. А ЧМ-2034 будет самым прекрасным в истории»
73сегодня, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым. Я не участвую в переговорах»
7 минут назад
«Зенит» хочет отдать Кирша в аренду «Черноморцу» (Metaratings)
223 минуты назад
Андрей Аршавин: «Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика. «Локомотив» сам не хотел оставлять его в России»
24 минуты назад
Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
1427 минут назадLive
Рейна о лучших вратарях его поколения и самом сложном сопернике: «Касильяс и Вальдес, в Европе – ван дер Сар, Буффон, Чех. Встречи с Дрогба превращались в настоящий кошмар»
537 минут назад
«Брайтон» отклонил два предложения о трансфере Жоао Педро на 50 млн фунтов – скорее всего, от «Челси» и «Ньюкасла». «Чайки» хотят не менее 60 млн
251 минуту назад
Радимов о Мусаеве: «Объективно лучший тренер сезона. Выиграл чемпионат с «Краснодаром» после шести лет доминирования «Зенита». Точка»
3сегодня, 20:17
Гаджиев о драке «Краснодара» и «Динамо» Махачкала: «Ситуацию Зидана и Матерацци нельзя создавать ни при каких обстоятельствах. Оштрафуем участников стычки»
сегодня, 20:09
«Бенфика» – «Челси». Ди Мария и Делап играют. Онлайн-трансляция
7сегодня, 20:01Live
Ямаль выложил фото Марадоны времен «Барсы» с десяткой на спине. Ламин может получить этот номер в следующем сезоне
11сегодня, 19:27Фото