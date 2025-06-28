«Челси» почти за 55 млн фунтов покупает Гиттенса у «Боруссии». Вингер проходит медосмотр
«Челси» заплатит за Джейми Гиттенса меньше, чем изначально хотела «Боруссия».
Сообщалось, что дортмундцы рассчитывали выручить 65 млн фунтов.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «синие» купят вингера почти за 55 млн. Контракт будет рассчитан до лета 2032 года.
22-летний англичанин уже начал проходить медосмотр.
В Бундеслиге-2024/25 Гиттенс провел 32 игры и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости