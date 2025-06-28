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«Боруссия» и «Челси» договорились о трансфере Гиттенса. Вингер подпишет контракт на 7 лет (RMC Sport)

«Боруссия» согласилась продать Джейми Гиттенса.

По данным RMC Sport, «Челси» договорился с дортмундцами о трансфере вингера. 20-летний футболист подпишет с «синими» контракт на 7 лет после прохождения медосмотра.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» требовала за англичанина 65 млн евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне Гиттенс провел 32 матча в Бундеслиге, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами. Его статистику можно изучить здесь

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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