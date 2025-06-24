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«Челси» близок к покупке Гиттенса у «Боруссии». «Бавария» следит за ситуацией, но лондонцы уверены в своем успехе

«Челси» близок к приобретению Джейми Гиттенса.

The Guardian сообщает, что лондонцы стремятся как можно скорее заключить с «Боруссией» сделку о переходе вингера, переговоры приближаются к завершению.

Представители «синих» общались с коллегами из дортмундского клуба на клубном ЧМ.

Ранее два предложения «Челси» были отклонены, в ближайшее время будет сделано новое, улучшенное. «Боруссия» требует как минимум 50 млн фунтов (58,6 млн евро), также важна будет структура выплат.

Отмечается, что «Бавария» внимательно следит за ситуацией, но лондонцы уверены, что чемпионы Германии не смогут их обойти.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoДжейми Гиттенс
logoБоруссия Дортмунд
возможные трансферы
logoЧелси
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
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