«Челси» близок к покупке Гиттенса у «Боруссии». «Бавария» следит за ситуацией, но лондонцы уверены в своем успехе

«Челси» близок к приобретению Джейми Гиттенса.

The Guardian сообщает, что лондонцы стремятся как можно скорее заключить с «Боруссией» сделку о переходе вингера, переговоры приближаются к завершению.

Представители «синих» общались с коллегами из дортмундского клуба на клубном ЧМ.

Ранее два предложения «Челси » были отклонены, в ближайшее время будет сделано новое, улучшенное. «Боруссия » требует как минимум 50 млн фунтов (58,6 млн евро), также важна будет структура выплат.

Отмечается, что «Бавария » внимательно следит за ситуацией, но лондонцы уверены, что чемпионы Германии не смогут их обойти.