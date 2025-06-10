«Боруссия» не продала Гиттенса «Челси» за 50 млн евро и требует 65 млн с учетом бонусов

«Боруссия» отклонила предложение «Челси» по Джейми Гиттенсу.

Ранее сообщалось , что лондонский клуб предложил 42 млн фунтов (около 49,7 млн евро) за 20-летнего вингера.

По информации Sky Sport Флориана Плеттенберга, дортмундцы отказались продавать игрока за эту сумму. Они требуют 65 миллионов евро с учетом бонусов. Переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Бундеслиги Гиттенс провел 32 матча, отметившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .