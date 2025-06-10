«Боруссия» не продала Гиттенса «Челси» за 50 млн евро и требует 65 млн с учетом бонусов
«Боруссия» отклонила предложение «Челси» по Джейми Гиттенсу.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил 42 млн фунтов (около 49,7 млн евро) за 20-летнего вингера.
По информации Sky Sport Флориана Плеттенберга, дортмундцы отказались продавать игрока за эту сумму. Они требуют 65 миллионов евро с учетом бонусов. Переговоры продолжаются.
В минувшем сезоне Бундеслиги Гиттенс провел 32 матча, отметившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18831 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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