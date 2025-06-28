Дюков о покупке Садыговым акций турецкого клуба: «Хотелось бы, чтобы граждане России прежде всего инвестировали в наш футбол. И чтобы «Химки» рассчитались со всеми кредиторами»
Александр Дюков прокомментировал инвестиции Туфана Садыгова в турецкий клуб.
Сообщалось, что бизнесмен приобрел 50% акций «Серик Беледиеспор» за 4 млн евро.
«У нас, как у Российского футбольного союза, нет оснований для того, чтобы такие вопросы задать.
Что касается банкротства здесь, в России, то, конечно, хотелось бы, чтобы «Химки» рассчитались со всеми своими кредиторами. Это важно.
Что касается оценки этого события, то хотелось бы, чтобы граждане России прежде всего инвестировали в наш отечественный футбол», – сказал президент РФС.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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