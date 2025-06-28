Глава РФС Дюков: «Проведение игры с Ираном еще возможно, пока рано делать выводы. Надеюсь, матч состоится»
Александр Дюков оценил шанс на проведение матча против сборной Ирана.
BetBoom матч России и Ирана был запланирован на 6 октября 2025 года. Сейчас встреча находится под вопрос из-за политической ситуации.
«До ноября еще достаточно времени, поэтому пока рано делать выводы относительно возможности матча сборных России и Ирана.
Проведение этой игры еще возможно. Надеюсь, что матч состоится», – сказал президент РФС.
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