Генсек РФС оценил позиции УЕФА и ФИФА по конфликту между Ираном и Израилем.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране , включая ядерные. В последующие дни стороны продолжали совершать взаимные воздушные атаки.

Вечером 23 июня президент США Дональд Трамп первым заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое было обозначено как «официальное прекращение 12-дневной войны».

«Я считаю, что Россию должны восстановить. Это будет адекватной реакцией», – сказал Максим Митрофанов .