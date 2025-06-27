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Генсек РФС о позиции УЕФА и ФИФА по конфликту Ирана и Израиля: «Россию должны восстановить. Это будет адекватной реакцией»

Генсек РФС оценил позиции УЕФА и ФИФА по конфликту между Ираном и Израилем.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. В последующие дни стороны продолжали совершать взаимные воздушные атаки.

Вечером 23 июня президент США Дональд Трамп первым заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое было обозначено как «официальное прекращение 12-дневной войны».

«Я считаю, что Россию должны восстановить. Это будет адекватной реакцией», – сказал Максим Митрофанов.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Политика
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logoСборная Ирана по футболу
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logoСпорт-Экспресс
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